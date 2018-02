PBSI Seleksi Skuat Tim Thomas dan Uber Lewat All England

Jakarta: Turnamen All England akan dihelat pada 14-18 Maret mendatang. Event itu akan dimanfaatkan PBSI selaku induk bulu tangkis Tanah Air untuk menyusun tim di Piala Thomas dan Piala Uber 2018.



"Kami akan melihat prestasi masing-masing atlet serta catatan pertemuan mereka dengan lawan-lawan. Misalnya, apakah Hendra-Ahsan layak tampil dalam Piala Thomas serta Asian Games atau tidak," ujar Susy Susanti selaku Kabid Binpres PBSI.



Susy menjelaskan, pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon sudah pulih dari cedera yang menimpanya di Kejuaraan Beregu Asia 2018 Malaysia. Ia berharap, kondisi itu tetap terjaga karena keduanya masih menjadi andalan."Kami mengharapkan kondisi mereka (Kevin/Marcus) dapat dipertahankan atau bahkan lebih baik. Meski begitu, kami juga tetap berharap pada sektor lain," kata legenda tunggal putri Indonesia tersebut.Terdapat 14 wakil Indonesia yang turun di All England. Sektor ganda putra menurunkan wakil paling banyak karena terdapat empat pasang pemain yang berpartisipasi. Sementara itu, tunggal putri hanya diwakili oleh Fitriani.Sektor ganda campuran memang tidak termasuk dalam kategori lomba di ajang Piala Thomas maupun Piala Uber. Namun, Susy tetap berharap tiga wakil yang diturunkan mampu tampil maksimal dan mempersembahkan hasil terbaik.Tunggal putra, dan ganda putri sama-sama mengirimkan tiga wakil di All England 2018. Semua pemain yang diturunkan juga termasuk dalam skuat Kejuaraan Beregu Asia yang merupakan fase kualifikasi Piala Thomas maupun Piala Uber.Berikut daftar wakil Indonesia di ajang All England 2018:- Jonatan Christie- Tommy Sugiarto- Anthony Sinisuka- Fitriani- Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon- Angga Pratama/Rian Agung Saputro- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.- Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani- Greysia Polii/Apriani Rahayu- Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta- Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir- Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja- Praveen Jordan/Debby Susanto(KAU)