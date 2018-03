Marcus/Kevin Kembalikan Kejayaan yang Telah Hilang Selama 22 Tahun

Tangerang: Banyak arti dari kemenangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sukamuljo Sanjaya di All England 2018. Selain berhasil mempertahankan gelar juara, duet Minions ini juga mengembalikan kejayaan yang sempat hilang dalam 22 tahun.



Sepanjang sejarah yang telah berusia 22 tahun itu, belum ada ganda putra dari Indonesia yang berhasil menyabet gelar All England dalam dua musim beruntun. Terakhir kali pencapaian itu dilakukan oleh duet Ricky Subagja dan Rexy Mainaky yang terjadi pada 1995 dan 1996.

Kini prestasi itu disamakan oleh Marcus/Kevin. Pujian pun datang dari Ketua Umum PBSI Wiranto yang menganggap kemenangan Marcus/Kevin memiliki arti lebih. Ia juga bangga bisa menjadi saksi kesuksesan pasangan ganda putra terbaik dunia ini.“Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita menyambut ganda putra kita Kevin/Marcus yang mampu kedua kaliya juara di All England. Hari ini kita menyambut kedua pemain kita dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan prestasi ini tidak berhenti sampai di sini, tapi terus berkembang di masa yang akan datang,” ujar Wiranto saat menyambut Marcus/Kevin di Terminal 2D Bandara Soekarno Hatta."Mengapa kemenangan ini terasa istimewa. Karena selama 22 tahun ganda putra Indonesia belum ada yang bisa juara secara dua tahun beruntun," terangnya.Sementara itu, Chief de Mission Asian Games Syafrudien mengatakan kemenangan yang diraih Marcus/Kevin ini diharapkan memberi motivasi kepada atlet-atlet Pelatnas Asian Games mendatang"Saya selaku CdM mengumumkan bahwa olahraga bulutangkis terutama juara All England akan dijadikan ikon dalam rangka memotivasi atlet asian games 2018," terangnya.Marcus/Kevin berhasil menjuarai All England 2018 usai mengalahkan andalan Denmark, Mathias Boe/Carsten Mogensen di final dengan skor 21-18 21-17. Ini merupakan prestasi kedua mereka secara beruntun mengangkat trofi All England setelah pada tahun lalu juga menang usai mengalahkan ganda putra Li Junhui/Liu Yuchen.(FIR)