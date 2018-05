Bangkok: Fitriani akan kembali diturunkan sebagai ujung tombak saat Indonesia bentrok dengan Tiongkok pada laga pamungkas Grup D Piala Uber, Rabu 23 Mei. Saat itu, ia akan berhadapan dengan Chen Yufei yang berstatus sebagai tunggal putri ranking 5 dunia.



Unggul di atas kertas bukan berarti pasti memenangkan pertandingan. Sebab, data statistik juga menyebutkan Fitriani yang berada di urutan 39 dunia mampu menang dua kali dalam lima pertemuan dengan Yufei. Selain itu, Fitriani juga sudah diistirahatkan ketika Indonesia menaklukkan Prancis.



Tampil di partai kedua, Indonesia menurunkan Greysia Polii/Apriyani Rahayu untuk menghadapi Jia Yifan/Chen Qingchen yang merupakan ganda putri nomor wahid dunia. Meski berselisih lewat ranking, kedudukan head to head keduanya masih imbang 1-1.Pertandingan paling sengit tampaknya bakal terlihat pada partai ketiga yang dimainkan Gregoria Mariska Tunjung kontra Gao Fangjie. Sebab, keduanya sama-sama berada di urutan 30 besar dunia dan sudah pernah bentrok tiga kali. Sayangnya, Fangjie sedang unggul secara head to head dengan skor, 2-1.Jika tidak langsung kalah dalam tiga partai tersebut, Indonesia bisa dibilang berada di atas angin. Pasalnya, Tiongkok telah kehabisan amunisi ganda putri top dunia. Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta yang disiapkan pada laga keempat berpeluang besar menjadi penentu kemenangan.Jika pemenangnya masih belum ditemukan, kedua tim terpaksa memainkan partai kelima yang mempertemukan Ruselli Hartawan dengan Li Xuerui. Laga ini juga bakal seru karena Ruselli yang berada di urutan 77 dunia pernah dikalahkan sekali oleh Xuerui yang berada di urutan 234 dunia.Berikut susunan pemain tim Piala Uber Indonesia vs Tiongkok:Tunggal Putri 1Fitriani vs Chen YufeiGanda Putri 1Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen Qingchen/Jia YifanTunggal Putri 2Gregoria Mariska Tunjung vs Gao FangjieGanda Putri 2Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Huang Yaqiong/Tang JinhuaTunggal Putri 3Ruselli Hartawan vs Li Xuerui(FIR)