Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final India Terbuka 2018

New Delhi: Enam wakil Indonesia masih bertahan di India Terbuka 2018. Sayangnya dari keenam wakil tersebut, dua pasangan ganda putri harus saling berebut mendapatkan tiket semifinal.



Greysia Polii/Apriyani Rahayu mau tak mau harus bisa menyingkirkan Rizki Amelia Pradipta/Della Destiara Haris demi mendapatkan tiket semifinal. Keduanya harus saling bentrok di perempat final yang berlangsung pada Jumat 2 Februari ini.

Klik di sini: Masa Depan Rossi Ditentukan dalam Tiga Balapan Awal MotoGP

Sementara dari ganda putra, Indonesia berhasil menempatkan tiga wakil di fase ini. Mereka adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Angga Pratama/Rian Agung Saputro.Marcus/Kevin yang merupakan unggulan pertama di turnamen ini, akan ditantang oleh wakil tuan rumah Manu Attri/Reddy B. Summeth. Sedangkan Ahsan/Hendra dan Angga/Rian bakal bertemu wakil Tiongkok pada fase delapan besar ini.Satu-satunya ganda campuran Indonesia yang tersisa pada perempat final ini, Praveen Jordan/Melati Daeva akan menantang perwakilan dari Rusia Evgenij Dremin/Evgenia Dimova.-Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Manu Attri/Reddy B. Summeth (India)-Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Chai Biao/Wang Zekang (Tiongkok)-Angga Pratama/Rian Agung Saputro vs Han Chengkai/Zhou Haodong (Tiongkok)-Rizki Amelia Pradipta/Della Destiara Haris vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu-Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Evgenij Dremin/Evgenia Dimova (Rusia)(FIR)