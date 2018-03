Mengenal Lebih Dekat dengan Shi Yuqi, Juara Anyar All England

Jakarta: Ada satu nama yang mencuri perhatian di ajang All England 2018. Ya, nama pebulu tangkis itu ialah Shi Yuqi.



Pebulu tangkis asal Tiongkok itu membungkam seniornya Lin Dan pada babak final 21-16, 16-21, 21-9. Yuqi mengaku, bermain sabar adalah kunci suksesnya mengalahkan peraih enam gelar All England tersebut.

"Saya lebih sabar dalam mengendalikan langkah saya, itu yang membantu saya memenangkan pertandingan," kata Yuqi seusai pertandingan.Kemenangan itu menjadi gelar bergengsi pertama yang diboyong Yuqi. Sebelumnya, Yuqi berhasil juara di beberapa grand prix.Setelah era Lin Dan hingga Chen Long, Tiongkok punya jagoan baru di sektor tunggal putra. Ya, pemain itu ialah Shi Yuqi.Pebulu tangkis kelahiran Jiangsu Tiongkok itu menunjukkan kualitasnya saat memenangkan Super Series pertama di Prancis Terbuka pada 30 Oktober 2016.Setelah kemenangan itu, Yuqi kerap mengancam pebulu tangkis top dunia. Pada All England 2017, Yuqi nyaris menjadi juara. Sayang, ketika itu langkahnya dihentikan oleh Lee Chong Wei pada babak final.Yuqi cepat bangkit. Akhirnya, dia berhasil juara di ajang India Open 2018 Super 500. Kala itu, dia menundukkan wakil Taiwan Chou Tien-Chen.Berkat konsistensinya, Yuqi sempat menduduki peringkat dua klasemen pebulu tangkis dunia pada 2017. Terkini, Yuqi berada di peringkat enam berdasarkan ranking BWF per 15 Maret 2018.Yuqi saat ini masih berusia 22 tahun. Melihat kondisi itu, Yuqi sangat berpeluang meraih banyak prestasi baik sebagai individu atau pun tim.Nama: Shi YuqiTempat dan Tanggal Lahir: Nantong, Jiangsu, Tiongkok, 28 Februari 1996Tinggi: 184 cmRanking dunia: 6Prestasi:Sudirman Cup 2017: Medali Perak (Mixed Team)Asian Championships 2017: Medali PerungguAsia Mixed Team Championships 2017: Medali Perunggu (Mixed Team)Asia Team Championships 2018: Medali PerakYouth Olympic Games 2014: Medali EmasWorld Junior Championships:2014: Medali Emas (Mixed Team)2014: Medali Perak (Single)2013: Medali Perunggu (Mixed Team)Asian Youth Games:2013: Medali Perunggu (Single)2013: Medali Perunggu (Mixed Double)Asia Junior Championships2014: Taipei (Single)2014: Taipei (Mixed Team)2013: Kota Kinabalu (Mixed Team)2012: Gimcheon (Mixed Team)2017: Asia Championships (Medali Perunggu)2018: All England (Juara)2018: India Open (Juara)2016: French Open (Juara)(ASM)