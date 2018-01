Indonesia Kirim Lima Wakilnya ke Semifinal

Jakarta: Usai sudah seluruh laga perempat final di Indonesia Masters 2018, Jumat 26 Januari 2018. Dari sekian banyak laga yang dimainkan, tuan rumah Indonesia berhasil meloloskan lima wakilnya ke semifinal.



Sektor ganda campuran berhasil meloloskan wakil paling banyak. Selain Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir ada Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti yang juga melewati perempat final. Sayang, kedua pasangan harus saling menyingkirkan pada semifinal.

Anthony Sinisuka Ginting, pebulu tangkis nonunggulan berhasil membuat kejutan di sektor tunggal putra. Pasalnya, ia berhasil melewati perempat final setelah menaklukkan unggulan ketiga asal Tiongkok, Chen Long.Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang bertanding di sektor tunggal putra di turnamen berhadiah total USD350 ribu tersebut, semuanya sudah tersingkir. Mereka adalah Jonatan Christie, Tommy Sugiarto, Sony Dwi Kuncoro, dan Ihsan Maulana Mustofa.Sedangkan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, yang berstatus sebagai ganda putra terbaik dunia, sejauh ini masih perkasa hingga perempat final. Tren itu juga diikuti ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu.Khusus sektor tunggal putri, tuan rumah belum bisa berbicara banyak di Indonesia Masters 2018. Seluruh wakil Indonesia di sektor ini sudah gugur sebelum fase perempat final. Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena PBSI sebagai induk olahraga menargetkan wakil tunggal putri bertahan hingga semifinal.Dari lima wakil yang ke semifinal, sektor ganda campuran saja yang mempertemukan sesama wakil Indonesia. Sementara tiga wakil lainnya bertemu lawan dari negara lain.Berikut daftar lengkap wakil Indonesia di semifinal:Anthony Sinisuka Ginting Vs Chou Tien Chen (Taiwan)Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir Vs Praveen Jordan/Melati Daeva OktaviantiGreysia Polii/Apriyani Rahayu Vs Lee So He/Shin Seung Chan (Korea Selatan)Kevin Sanjaya Sukamujo/Marcus Fernaldi Gideon Vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)(RIZ)