Jadwal Pertandingan Tiga Wakil Indonesia di DWSSF 2017

Jakarta: Babak penyisihan grup BWF Dubai World Super Series Finals 2017 telah memasuki pertandingan terakhir, Jumat 15 Desember. Tiga wakil Indonesia pun masih akan bertarung walau satu wakil telah dipastikan gagal lolos semifinal.



Wakil yang dimaksud adalah Praveen Jordan/Debby Susanto yang dipastikan gagal lolos dari fase grup. Dua kekalahan beruntun yang dialami Praveen/Debby membuat mereka hanya akan menjalani pertandingan hiburan hari ini.

Praveen/Debby masih menyisakan satu pertarungan melawan Kenta Kazuno/Ayane Kurihara dari Jepang. Hasil laga ini tak akan berpengaruh bagi kedua pasangan yang sama-sama sudah menelan dua kekalahan.Partai sengit justru masih tersaji dari ganda putra, di mana Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan melakoni laga penentu. Kekalahan atas pasangan Jepang Takeshi Kamura/Keigo Sonoda kemarin membuat Marcus/Kevin wajib merabut kemenangan dari wakil Tiongkok Li Junhi/Liu Yuchen.Kemenangan tentu akan membuat pasangan "Minions" setidaknya mampu melenggang ke semifinal memperebutkan dua tiket dari Grup A. Saat ini, Marcus/Kevin menempati posisi kedua klasemen di bawah Takeshi/Keigo.Sementara, Indonesia masih memiliki satu wakil lagi dari ganda campuran yakni Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir. Kemenangan pada laga terakhir melawan Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok) akan semakin memuluskan langkah Owi/Butet ke semifinal.12:00 WIB - Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok) - (Live Kompas TV)12:00 WIB - Praveen Jordan/Debby Susanto vs Kenta Kazuno/Ayane Kurihara (Jepang) - Live Kompas TV)18:00 WIB - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Li Junhui/Liu Yuchen (Tiongkok) - (Live Kompas TV)(REN)