Jadwal Enam Wakil Indonesia pada Perempat Final Hari Ini

Fuzhou: Indonesia masih menyisakan enam wakil di ajang Fuzhou China Open 2018. Kontingen Merah Putih dijadwalkan bertanding hari ini, Jumat 9 November 2018.



Di nomor tunggal putra, Indonesia hanya mengirimkan Anthony Sinisuka Ginting. Dia berhasil ke perempat final usai mengalahkan Jonatan Christie lewat permainan rubber game.

Sementara di nomor ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo diadang wakil Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Berdasarkan catatan pertemuan kedua pasangan, Marcus/Kevin sudah unggul 4-1.Ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan juga lolos ke perempat final. Mereka sudah ditunggu wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.Di nomor ganda putri, ada Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Mereka akan ditantang wakil dari Korea Selatan, Lee So Hee/Shin Seung Chan.Sedangkan di ganda campuran, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir berhasil ke perempat final. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan wakil Tiongkok, He Jiting/Du Yue.Berikut jadwal pebulu tangkis Indonesia pada perempat final Fuzhou China Open 2018:Anthony Sinisuka Ginting v Shi Yuqi (Tiongkok)Greysia Polii/Apriyani Rahayu v Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korsel)Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo v Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) v Mohammad Ahsan/Hendra SetiawanTontowi Ahmad/Liliyana Natsir v He Jiting/Du Yue (Tiongkok)Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti v Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok)(ASM)