Menang Telak atas Singapura, Indonesia ke Semifinal

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim junior Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal beregu kejuaraan Asia Junior Champhionships 2017. Ini dipastikan setelah Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 3-0.



Pasangan ganda putra, Adnan Maulana/Muhammad Shohibul Fikri menjadi penentu kemenangan Indonesia setelah sebelumnya unggul 2-0. Adnan/Fikri menang dua game langsung, 21-14 dan 21-16, mengalahkan Wen Xing Abel Tan/Han Zhuo Toh.

"Dibilang mudah, bisa mudah. Tapi kami tetap fokus juga dan tidak boleh lengah," kata Fikri seperti dilansir badmintonindonesia.org.Poin pertama Indonesia disumbangkan oleh pemain tunggal putra, Gatjra Piliang Fiqihilahi Cupu yang menumbangkan Jia Wei Joel Koh. Sedangkan poin kedua diperoleh dari kemenangan Gregoria Mariska Tunjung atas Nur Insyirah Khan.Lolos ke semifinal, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia. Tim asal Negeri Jiran itu lolos ke babak empat besar setelah mengandaskan Taiwan dengan skor 3-1 di babak perempat final."Kalau bertemu Malaysia mereka bertahannya cukup bagus, itu yang perlu kami waspadai," kata Adnan."Pola permainan mereka juga bagus, tipenya sama dengan Indonesia. Pukulannya lebih variatif. Berbeda dengan Tiongkok dan Korea yang mainnya mengandalkan power semua,” sambung Fikri.Gatjra Piliang Fiqihilahi Cupu vs Jia Wei Joel Koh, 12-21, 21-10, 21-15Gregoria Mariska Tunjung vs Nur Insyirah Khan, 21-4, 21-14Adnan Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Wen Xing Abel Tan/Han Zhuo Toh, 21-14, 21-16Agatha Imanuela/Ribka Sugiarto vs Zhi Rui Bernice Lim/Jia Rong Sito (tidak dimainkan)Rinov Rivaldy/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Han Zhuo Toh/Nur Insyirah Khan (tidak dimainkan)(KRS)