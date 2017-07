Utang Bonus Kemenpora Kepada Kevin/Marcus Lunas

Metrotvnews.com, Jakarta: Janji Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akhirnya ditepati. Sekarang, pebulu tangkis ganda putra Indonesia itu bisa menikmati bonus dari jerih payahnya menjuarai All England 2017.



Marcus/Kevin memang dijanjikan mendapat apresiasi bonus dari pemerintah sebesar Rp250 juta pada April lalu atau seusai menjuarai All England 2017. Namun, pemberian bonus saat itu bersifat simbolik.

Sebelum dicairkan pada hari ini, Kamis 20 Juli, Kevin sempat memajang foto pemberian bonus secara simbolik itu di instagram pada beberapa hari lalu. Entah merupakan bentuk sindirian atau kode dari Kevin, namun yang pasti Menpora Imam Nahrawi langsung membalasnya lewat akun instagram resmi miliknya."Sudah sah ya? :) Ayo terus berprestasi demi kejayaan Indonesia," tulis Imam dalam keterangan foto di instagramnya."Terima kasih pak," tulis Kevin membalas komentar Imam sambil memasang emoticon merapatkan tangan.Dijelaskan lebih lanjut dalam rilis Kemenpora, bonus Kevin/Marcus merupakan terobosan baru bagi atlet-atlet berprestasi di Indonesia. Pasalnya, bonus baru diberikan apabila sang atlet memenangkan ajang multievent seperti, SEA Games, Asian Games, atau Olimpiade.Nantinya, bonus berupa uang dalam event tunggal tampaknya bakal dihapuskan. Pasalnya, juru bicara Kemenpora Anindya Putri, menyebutkan akan mengubah model pemberian bonus tersebut."Pemerintah akan mengubah model pemberian bonus menjadi yang lebih produktif kepada atlet-atlet berprestasi. Bonus yang produktif itu berupa pemberian jaminan PNS dan beasiswa studi untuk menjamin masa depan para atlet," jelas Anindya dalam grup Whatsapp Kemenpora.Selain Marcus/Kevin, rilis Kemenpora juga menyebutkan pihaknya sudah mencairkan bonus untuk ganda campuran Indonesia Praveen Jordan/Debby Susanto beserta pelatihnya. Pencairan butuh waktu lebih lama karena sebagai bentuk apresiasi memenangkan All England 2016."Tidak ada maksud dari Kemenpora untuk memperlambat janji pengiriman bonus tersebut karena semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian terhadap peraturan yang berlaku," tulis sebuah keterangan dalam rilis Kemenpora.Berikut rincian bonus yang dicairkan Kemenpora:1. Praveen Jordan-Debby Susanto (Ganda Campuran) juara di All England tahun 2016 menerima bonus (bersih tanpa pajak/pajak sudah ditanggung negara) masing-masing sebesar Rp250 juta. Sedangkan pelatih Richard Mainaky menerima bonus sebesar Rp 100 juta.2. Juara ganda putra All England 2017 (Kevin Sanjaya-Marcus Fernadi Gideon) menerima bonus (bersih tanpa pajak/pajak sudah ditanggung negara) masing-masing sebesar Rp250 juta. Sedangkan pelatih Herry Iman Pirngadi menerima Rp100 juta.(RIZ)