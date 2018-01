Sembilan Wakil Indonesia Masih Bertahan di Malaysia Masters 2018

Kuala Lumpur: Malaysia Masters 2018 telah memasuki putaran kedua. Ada sembilan wakil Indonesia yang masih bertahan pada sesi ini.



Dari sembilan wakil itu, ganda putra dan tunggal putra masing-masing masih menempatkan tiga andalannya pada putaran kedua ini. Sementara ganda campuran menyisakan dua, dan ganda putri satu.

Tiga ganda putra Indonesia yang masih lolos adalah Wahyu Nayaka Arya/Ade Yusuf Santoso, Berry Angriawan/Hardianto, dan Muhammad Rian Ardianro/Fajar Alfian. Sedangkan di tunggal putra ada Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Ihsan Maulana Mustofa.Untuk sektor ganda campuran, Indonesia masih memiliki Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti dan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja. Sementara satu-satunya wakil ganda putri bertumpu pada Anggia Shuitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani.Langkah perwaklian sektor tunggal putri hanya sampai pada putaran pertama saja. Hana Ramadini dan Fitriani tak bisa berbuat banyak lantaran harus tersingkir atas lawan-lawan mereka.Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs (5) Cheng Siwei/Huang Yaqiong (Tiongkok)Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs (7) Lee Chun Hei/Chau Hoi Wah (Hong Kong)Anggia Shitta/Ni Ketut vs (4) Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)Jonatan Christie vs Lee Zii Jia (Malaysia)Ihsan Maulana Mustofa vs Suppanyu Avihingsanon (Thailand)Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (Denmark)Wahyu Nayaka Arya/Ade Yusuf vs (5) Mads Conrad/Mads Pieler (Denmark)Berry Angriawan/Hardianto vs Liao Min Chun/Su Ching Heng (Taiwan)Muhammad Rian/Fajar Alfian vs (4) Takeshi Kamura/Keigo Sonoda(FIR)