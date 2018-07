Jakarta: Undian seluruh peserta Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2018 telah rampung dilakukan pada Rabu 18 Juli. Dengan begitu artinya, seluruh daftar pertandingan babak pertama sudah bisa diketahui.



Indonesia menurunkan 27 pemainnya di ajang tertinggi bulu tangkis tersebut. 22 di antaranya berstatus sebagai pemain ganda, sedangkan lima sisanya bakal tampil di nomor tunggal.

Berdasar hasil undian, wakil Indonesia yang mendapat bye atau langsung melaju ke babak kedua terbilang cukup banyak. Beberapa di antaranya, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta.Kendati demikian, tidak ada kekhawatiran khusus terhadap para pebulu tangkis Indonesia yang harus memainkan babak pertama terlebih dahulu. Pasalnya, seluruh lawan mereka bukan pebulu tangkis unggulan.Terdapat empat wakil Indonesia yang tampil di nomor ganda putra. Saking banyaknya yang diturunkan mereka pun berpeluang bentrok satu sama lain ketika memainkan babak kedua.Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso akan berhadapan dengan Kittinupong Kedren/Dechapol Puavanukroh asal Thailand pada babak pertama. Pemenang dari laga ini akan bertemu dengan Berry Angriawan/Hardianto.Kejuaraan Dunia BWF 2018 akan berlangsung di Nanjing, Tiongkok selama seminggu (30 Juli - 5 Agustus).Berikut hasil undian wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF 2018:- Tommy Sugiarto vs Kalle Koljonen (Finlandia)- Jonatan Christie vs Daren Liew (Malaysia)- Anthony Sinisuka Ginting vs Suppanyu Avihingsanon (Thailand)- Fitriano vs Linda Zetchiri (Bulgaria)- Gregoria Mariska Tunjung vs Kirsty Gilmour (Skotlandia)- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs *bye- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs *bye- Berry Angriawan/Hardianto vs *bye- Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso vs Kittinupong Kedren/Dechapol Puavanukroh (Thailand)- Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs *bye- Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Selena Piek/Cheryl Seinen (Belanda)- Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs bye*- Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs *bye- Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs *bye- Yantoni Edy Saputra/Marsheilla Gischa Islami vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis)- Ronald/Annisa Saufika vs Bastian Kersaudy/Lea Palermo (Prancis)(KAU)