Salam Mengharukan dari Owi/Butet

Mungkin ini akan menjadi Indonesia Open terakhir buat saya, sehingga kemenangan kemaren akan menjadi kenangan terindah selamanya, Thanks GOD, terimakasih untuk partner setiaku @tontowiahmad_ keluarga, pelatih, teman-teman, pengurus PBSI, PB. Djarum, Li-Ning, dan pastinya untuk semua pendukung OWI-BUTET yg sudah datang ke Istora. Mungkin tahun depan saya akan duduk di kursi penonton seperti kalian ???? • Thanks for BLIBLI Indonesia Open 2018 dan akhirnya Istora sudah tidak angker lagi buat kami, yeeaaayy ???? • #liliyananatsir #tontowiahmad #owibutet #blibli #eaforindonesia

