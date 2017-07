Susunan Pemain Indonesia vs Singapura

Metrotvnews.com, Jakarta: Susunan kekuatan terbaik tim Indonesia dipersiapkan untuk menghadapi laga di perempat final Asia Junior Championships 2017, melawan Singapura. Babak perempat final akan berlangsung haari ini, Senin 24 Juli di Jaya Raya Sports Hall Training Center, Jakarta, mulai pukul 10.00 WIB.



Di sektor tunggal putra, Gatjra Piliang Fiqihilahi Cupu kembali diturunkan setelah absen saat berhadapan dengan Taiwan pada pertandingan babak grup terakhir. Gatjra akan berhadapan dengan Jia Wei Joel Koh.

Kemudian di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung dipercaya untuk menghadang Nur Insyirah Khan. Selanjutnya di ganda putra, Adnan Maulana/Muhammad Shohibul Fikri masih belum tergantikan untuk terus turun berburu poin kemenangan di pertandingan beregu kali ini.Perubahan terjadi di sektor ganda putri. Pelatih memilih merombak dan menawarkan pasangan baru Agatha Imanuela/Ribka Sugiarto. Agatha/Ribka diharapkan bisa memberikan penampilan terbaiknya, jika partai keempat masih harus dimainkan.Sebagai penutup, pasangan penentu kemenangan Indonesia atas Taiwan, Rinov Rivaldy/Siti Fadia Silva Ramadhanti kembali diturunkan untuk menghadapi wakil Singapura."Kembali dipercaya untuk bawa nama Indonesia tentu kami bangga. Kami siap untuk menyumbangkan poin dan bermain sebaik mungkin untuk Indonesia," kata Fadia."Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Siapapun lawannya, kami akan berusaha dulu di lapangan," timpal Rinov.Gatjra Piliang Fiqihilahi Cupu vs Jia Wei Joel KohGregoria Mariska Tunjung vs Nur Insyirah KhanAdnan Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Wen Xing Abel Tan/Han Zhuo TohAgatha Imanuela/Ribka Sugiarto vs Zhi Rui Bernice Lim/Jia Rong SitoRinov Rivaldy/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Han Zhuo Toh/Nur Insyirah Khan(KRS)