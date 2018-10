Wakil Indonesia Langsung Bertemu Lawan Berat di Denmark Open

Jakarta: Sejumlah wakil Indonesia langsung bertemu lawan berat di babak pertama Denmark Open 2018 yang dimulai Selasa 16 Oktober. Salah satunya pertemuan wakil tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting melawan Kento Momota.



Dari rekor pertemuan, Ginting masih kalah agregat dengan Momota yakni 3-4. Namun, pada dua pertemuan terakhir Ginting mampu menyapu bersih kemenangan.

Dua pertemuan terakhir yang berhasil dimenangkan Ginting adalah di Asian Games 2018 25 Agustus lalu dengan 21-18 dan 21-18. Serta di China Open 2018 23 September lalu dengan skor 32-21 dan 21-19.Selain Ginting, wakil ganda putra Wahyu Nayaka/Ade Yusuf Susanto juga langsung bertemu musuh tangguh di babak pertama. Pasangan muda itu akan menantang unggulan kedua asal Tiongkok Li Junhui/Liu Yuchen.Dari rekor pertemuan, kedua pasangan belum pernah saling berhaapan satu sama lain. Kemenangan dari Li/Yuchen tentu akan mengukir rekor baru bagi pasangan muda PBSI yang kini menempati unggulan ke-20 dunia.Wakil lain yang langsung bertemu lawan berat adalah pasangan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Mereka sudah harus bertemu Zheng Siwei/Huang Yaqiong dari Tiongkok yang menjadi unggulan pertama dunia.Dari statistik pertemuan, kedua pasangan ini baru sekali bertemu di ajang Malaysia Masters 2018 awal tahun. Pertemuan kali ini bisa menjadi ajang balas dendam Praveen/Melati, karena di Malaysia Masters pasangan unggulan ke-15 dunia ini dikalahkan Zheng/Huang 16-21 dan 12-21.1. Jonatan Christie vs Wong Wing Ki Vincent (Hong Kong)2. Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota (2) (Jepang)3. Tommy Sugiarto vs Rajiv Ouseph (Inggris)1. Gregoria Mariska Tunjung vs Chen Xioaxin (Tiongkok)1. Wahyu Nayaka/Ade Yusuf Santoso vs Li Junhui/Liu Yuchen (2) (Tiongkok)2. Fajar Afian/Muhammad Rian Ardianto (7) vs Liao Min Chun/Su Ching Heng (Taiwan)3. Marcus Gideon/Kevin Sanjaya (1) vs He Jiting/Tan Qiang (Tiongkok)4. Berry Angriawan/Hardianto vs Mads Conrad Petersen/Mads Pieler Kolding (6) (Denmark)5. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lee Jhe Huei/Lee Yang (Taiwan)1. Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta vs Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (Tiongkok)2. Greysia Polii/Apriyani Rahayu (3) vs Amanda Hogstorm/Clara Nistad (Swedia)3. Anggia Shitta Awanda/Della Destiara Haris vs Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (5) (Jepang)1. Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto vs Zhang Nan/Li Yinhui (Tiongkok)2. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Zheng Siwei/Huang Yaqiong (1) (Tiongkok)3. Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (3) vs Ben Lane/Jessica Smith (Inggris)4. Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Ronan Labar/Audrey Fontaine (Prancis)(REN)