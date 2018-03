Jadwal Wakil Indonesia di German Open 2018 Hari Ini

Mulheim-An-Der-Rhur: Kontingen Indonesia masih berpeluang meraih gelar di ajang German Open 2018. Delapan wakil Indonesia sudah lolos ke babak kedua dan akan melanjutkan pertandingan pada hari ini waktu setempat.



Sektor tunggal putra menempatkan dua pebulu tangkis yakni Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Lalu di sektor ganda putri, menempatkan dua pasangan yakni Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta dan Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani.Selanjutnya, dari ganda putra, ada tiga wakil yang lolos ke babak kedua. Mereka ialah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Angga Pratama/Rian Agung Saputro, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.Satu lagi wakil Indonesia masih bertahan di sektor ganda campuran. Praveen Jordan/Melati Daeva berhasil mengalahkan ganda Malaysia Chan Peng Soon/Liu Ying Goh dan berhak melaju ke babak selanjutnya.Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Jacco Arends/Selena Piek (Belanda)Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)Huang Yuxiang (Tiongkok) vs Anthony Sinisuka GintingFajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Raphael Beck/Sam Magee (Jerman/Irlandia)Jonatan Christie vs Pablo Abian (Spanyol)Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) vs Mohammad Ahsan/Hendra SetiawanMaiken Fruergaard/Sara Thygesen (Denmark) vs Della Destiara Haris/Rizki Amelia PradiptaLee Jhe-Huei/Lee Yang (Taiwan) vs Angga Pratama/Rian Agung Saputro(ASM)