Hendra/Ahsan Gantikan Fajar/Rian untuk Hadapi Tiongkok

Bangkok: Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan bakal diturunkan Indonesia saat menghadapi Tiongkok pada semifinal Piala Thomas 2018, Jumat 25 Mei. Keduanya akan tampil pada partai ketiga untuk menggantikan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menentukan kemenangan Indonesia pada perempat final.



Hendra/Ahsan yang merupakan mantan tunggal putra terbaik dunia akan ditantang oleh Li Junhui/Liu Yuchen. Mereka sudah tujuh kali saling bertanding dengan rekor pertemuan 5-2 untuk keunggulan Li/Liu.



Li/Liu memang tidak bisa dianggap remeh karena merupakan salah satu ganda putra terbaik Tiongkok. Saat ini, keduanya bahkan sedang bertengger di urutan 4 dunia. Berbeda dengan Hendra/Ahsan yang sudah merosot ke ranking 52 dunia.Meski kalah di atas kertas, Hendra/Ahsan tetap punya keunggulan dalam segi pengalaman. Selain itu, stamina mereka juga diyakini sedang berada dalam kondisi terbaik karena sempat diistirahatkan ketika Indonesia menghadapi Malaysia pada perempat final.Tidak ada perubahan khusus dalam tiga partai utama yang dimainkan tim bulu tangkis Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting masih menjadi ujung tombak, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon tampil kedua, sedangkan Jonatan Christie berada di laga ketiga.Indonesia lolos ke semifinal setelah menaklukkan Malaysia dengan skor 3-1 pada perempat final. Meski saat itu laga kelima tidak dimainkan, Ihsan Maulana Mustofa kembali dipersiapkan sebagai kekuatan terakhir saat menghadapi Tiongkok.Susunan pemain Tiongkok vs Indonesia:Chen Long vs Anthony Sinisuka GintingLiu Cheng/Zhang Nan vs Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi GideonShi Yuqi vs Jonatan ChristieLi Junhui/Liu Yuchen vs Hendra Setiawan/Mohammad AhsanLin Dan vs Ihsan Maulana Mustofa(KAU)