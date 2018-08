Jadwal Siaran Langsung Final Bulu tangkis Asian Games Hari Ini

Jakarta: Para pencinta olahraga akan disuguhkan beberapa pertandingan menarik di Asian Games 2018, Selasa 28 Agustus. Terutama pertandingan final bulu tangkis di nomor perorangan pada pesta olahraga terbesar Asia tersebut.



Terdapat tiga pertandingan final yang dihelat hari ini, yakni di sektor tunggal putra, ganda putra, dan tunggal putri.

Babak final ganda putra akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik ditunggu. Pasalnya, laga tersebut akan mempertemukan dua wakil Indonesia, yakni Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dan Fajar Alfian/Rian Ardianto.Bagi keduanya, ini merupakan pertemuan kedua di seluruh ajang. Pertemuan pertama kedua pasangan tersebut terjadi pada ajang Indonesia Open 2018.Marcus/Kevin menjadi pemenang pada laga tersebut. Mereka sukses mengalahkan Fajar/Rian lewat dua game langsung 21-13, 21-10.Sementara itu, laga tidak kalah menarik juga akan tersaji pada babak final tunggal putra. Wakil Indonesia Jonatan Christie akan berduel dengan pebulu tangkis Taiwan Chou Tien Chen.Jonatan tampaknya akan diunggulkan pada laga nanti. Jika menilik rekor pertemuan keduanya, Jonatan punya catatan bagus atas Tien Chen. Dalam empat pertemuan terakhir, Jonatan selalu mengalahkan unggulan keenam dunia itu.: Jonatan Christie vs Chou Tien Chen (12.00 WIB, live Indosiar): Tai Tzu Ying vs Pusarla V. Shindu: Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Fajar Alfian/Rian Ardianto (live Indosiar)(ASM)