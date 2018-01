Ganda Malaysia Beberkan Alasan usai Dipermalukan Fajar/Rian

Kuala Lumpur: Ganda Putra Malaysia, Goh V Shem/Tan Wee Kiong harus mengakui ketangguhan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto pada ajang Malaysia Masters 2018. Goh/Tan dipermalukan pasangan non-unggulan tersebut dengan skor 14-21, 24-22, 21-13 di Axiata Arena, Kuala Lumpur.



Sebenarnya, V Shem/Wee mampu mengawali pertandingan dengan baik. Mereka unggul 21-14 pada game pertama. Tapi pola permainan berubah dan mereka dipaksa menyerah pada dua game terakhir.

Wee Kiong mengatakan, faktor kekalahan mereka terletak pada game kedua. Mereka menganggap, Fajar/Rian telah mengubah permainan sehingga membuat ganda putra Malaysia itu bertekuk lutut."Kami membuat banyak kesalahan sendiri pada game kedua dan itu membuat lawan kami bisa kembali ke permainan. Mereka juga mengubah corak permainan dan kami lamban bereaksi terhadap perubahan itu," ujar Wee Kiong di situs resmi Badminton Association of Malaysia.Meski dipermalukan di publik sendiri, Wee Kiong enggan terlarut dalam kesedihan. Ia menganggap hasil minor itu menjadi pelajaran untuk laga ke depan. Sebab masih banyak turnamen yang akan diikuti Wee dan Goh V Shem."Apapun itu, kami akan menganggap ini sebagai pelajaran dan berharap bahwa ini tidak akan berulang pada masa depan. Setelah dua turnamen pada awal tahun, masih banyak yang harus dicari," tambahnya.Sementara itu, pelatih kepala ganda putra Malaysia, Cheah Soon Kit tak menyesali kekalahan anak-anak asuhnya. Bahkan di mata Kit, keduanya tampil baik sepanjang turnamen tersebut."Menurut saya, mereka bermain bagus di turnamen ini. Kita bisa melihat bahwa mereka berusaha keras untuk mendapatkan poin dan tidak pernah menyerah. Sebenarnya, mereka masih mencoba menemukan kembali bentuk mereka sejak terakhir berduet di Olimpiade Rio," kata Soon Kit.Ke depan, pelatih berusia 50 tahun berharap para pemainnya bisa fokus untuk Kualifikasi Piala Thomas yang akan digelar pada 6 sampai 18 Februari 2018.(ASM)