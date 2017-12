Kevin/Marcus Sabet Gelar Pebulu Tangkis Putra Terbaik versi BWF

Dubai: Ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon menyabet gelar sebagai pemain putra terbaik 2017 versi BWF (Badminton World Federation). Penghargaan diserahkan dalam acara gala dinner turnamen BWF World Super Series Finals 2017.



Pencapaian Kevin/Marcus pada tahun ini memang patut diacungi jempol. Tak hanya menduduki takhta peringkat satu dunia, Kevin/Marcus juga memboyong enam gelar juara super series pada tahun ini. Semua pasangan ganda putra papan atas sudah pernah ditaklukkan Kevin/Marcus.

Kevin/Marcus menggeser beberapa nominator pemain putra terbaik seperti Viktor Axelsen (Denmark), Zheng Siwei (Tiongkok) dan Kidambi Srikanth (India).“Awalnya tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan ini, apalagi saingan-saingannya bagus-bagus semua. Biasanya pemain-pemain tunggal yang memenangkan penghargaan pemain terbaik,” ujar Marcus seperti dikutip, Selasa 12 Desember 2017.“Tentunya kami senang bisa mendapat penghargaan ini, semoga capaian ini bisa memotivasi kami untuk bisa jadi juara lagi di turnamen ini (BWF World Super Series Finals 2017)” sambung Kevin.“Kami harus menjadi lebih baik lagi kedepannya, kalau bisa tahun depan menang lagi,” tambah Marcus.Berikut para pemenang penghargaan Badminton World Federation Player of The Year 2017 :Male Player of The Year : Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (Indonesia)Female Player of The Year : Chen Qingchen (Tiongkok)Eddy Choong Most Promising Player of The Year : Chen Yufei (Tiongkok)Most Improved Player of The Year : Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)Para Badminton Male Player of The Year : Kim Jungjun (Korea)Para Badminton Female Player of The Year : Amnouy Wetwithan (Thailand)(ASM)