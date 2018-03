Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final German Open 2018

Jakarta: Turnamen German Open 2018 telah memasuki babak perempat final yang akan digelar hari ini, Jumat 9 Maret. Indonesia berhasil meloloskan lima wakil dari tiga nomor ke babak perempat final pada turnamen bertaraf BWF World Tour Super 300.



Di nomor tunggal putra, Indonesia masih memiliki dua wakil di babak perempat final. Mereka adalah Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.

Jonatan yang menjadi unggulan kedelapan lolos ke perempat final setelah mengalahkan Pablo Abian asal Spanyol 21-14 dan 21-9. Ia selanjutnya akan menghadapi wakil Jepang Kenta Nishimoto yang lolos usai mengalahkan Lee Hyun Il asal Korea Selatan 21-13 dan 21-13.Sedangkan Anthony lolos ke perempat final setelah menyudahi perlawanan wakil Tiongkok Huang Yuxiang yang mundur di game kedua karena cedera. Anthony yang menjadi unggulan kelima akan menghadapi wakil Tiongkok lainnya Shi Yuqi.Sementara dari ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses menembus perempat final usai mengalahkan wakil Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup 21-17,11-21, dan 21-16. Mereka selanjutnya akan ditantang pasangan Taiwan Lee Jhe Huei/Lee Yang di perempat final.Satu wakil lagi di ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan Korea Kim Won Ho/Seung Jae Seo. Fajar/Rian lolos ke perempat final usai mengalahkan pasangan gado-gado Jerman-Irlandia Raphael Beck/Sam Magee 21-14 dan 21-17.Wakil terakhir Indonesia di perempat final berasal dari nomor ganda campuran yang diwakili Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Mereka akan menghadapi pasangan Denmark Niclas Nohr/Sara Thygesen.22:10 WIB - Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto (Jepang)22:20 WIB - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Niclas Nohr/Sara Thygesen (Denmark)23:00 WIB - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kim Won Ho/Seung Jae Seo (Korsel)00:20 WIB - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lee Jhe Huei/Lee Yang (Taiwan)02:10 WIB - Anthony Sinisuka Ginting vs Shi Yuqi (Tiongkok)(REN)