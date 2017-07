Hadapi Singapura, Indonesia Tak akan Rombak Susunan Pemain

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia akan menghadapi Singapura di perempat final pertandingan beregu Asia Junior Championship 2017 hari ini, Senin 24 Juli. Manajer tim, Susy Susanti mengaku tidak akan mengubah komposisi pemain karena ingin lolos ke babak selanjutya.



Hal ini dipastikan melalui proses undian yang berlangsung di Jaya Raya Sports Hall Training Center, Jakarta, Minggu 23 Juli. Susy mengaku tidak akan coba-coba pemain dan lebih memilih "The Winning Team" untuk diturunkan.

Berbicara mengenai peluang, Susy Susanti mengaku optimis untuk bisa merebut kemenangan dari Singapura. Akan tetapi, peraih medali emas Olimpiade 1992 Barcelona itu tetap menekankan kepada timnya untuk selalu waspada dan tak menganggap enteng lawan."Kami tetap enggak berani coba-coba dengan susunan pemain dan mempersiapkan yang terbaik. Sektor-sektor andalan tidak boleh lepas, karena ini sudah masuk sistem gugur," ujar Susy seperti dilansir situs resmi PBSI."Dari lima sektor semua berpeluang untuk diambil. Tapi kami tetap tidak ingin mengecilkan Singapura. Pertimbangkan pemilihan pemain juga kami hitung untuk persiapan semifinal,” kata Susy Susanti.Indonesia tampil menjadi juara grup bersama Korea, Malaysia dan Jepang. Melalui sistem pengundian, juara grup kemudian berhadapan dengan runner-up yang berasal dari grup lain.Korea vs ThailandJepang vs TiongkokMalaysia vs TaiwanIndonesia vs Singapura(KRS)