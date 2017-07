Susunan Pemain Indonesia vs Korea Selatan

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim bulu tangkis junior Indonesia akan menghadapi Korea Selatan final beregu Asia Junior Championships 2017. Seluruh pemain terbaik diturunkan demi meraih gelar terbaik di Asia.



Indonesia berhasil melaju ke babak final setelah mengandaskan Singapura 3-0 di babak perempat final dan Malaysia 3-1 di babak semifinal. Kedua pertandingan itu berlangsung kemarin, Senin 24 Juli.

Jaya Raya Sports Hall Training Center akan menjadi saksi laga final nanti. Ini adalah partai puncak yang cukup ideal karena Korea adalah unggulan pertama, sementara Indonesia unggulan kedua.Gregoria Mariska Tunjung akan tetap menjadi andalan di sektor tunggal putri. Dia akan menghadapi Se Young An. Grego -sapaan akrabnya- menjadi andalan tim Indonesia sejak fase penyisihan grup.Sementara itu, Gatjra Piliang Fiqihillahi Cupu yang biasa diandalkan di sektor tunggal putra harus absen karena mengalami cedera pada laga semifinal. Dia harus digantikan oleh Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay.Sisanya, semua pemain terbaik siap diturunkan untuk sektor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.Rinov Rivaldy/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Sung Seung Na/Ah Yeong SeongIkhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Seung Hoon WooAdnan Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Kang Min Hyuk/Kim Moon JunGregoria Mariska Tunjung vs Se Young AnAgatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim Min Ji/Lee Yu Rim(KRS)