11 Wakil Indonesia ke Perempat Final Malaysia Masters

Jakarta: Sebanyak 11 wakil Indonesia melaju ke perempat final turnamen bulu tangkis Malaysia Masters 2019. 11 wakil tersebut terbagi dari empat sektor, minus tunggal putri yang kandas di babak kedua.



Dari tunggal putra, Indonesia masih memiliki satu wakil lewat Anthony Sinisuka Ginting. Ia melaju ke perempat final usai mengalahkan Parupalli Kashyap asal India dengan 21-17 dan 25-23.

Ginting akan menghadapi musuh bebuyutannya beberapa tahun terakhir yakni Chen Long. Wakil Tiongkok itu lolos dengan kemenangan atas Jonatan Christie 21-15 dan 21-18.Sektor ganda putra juga tinggal menyisakan satu wakil saja yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Minions melaju setelah lawan mereka Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh mundur akibat cedera di game kedua.Indonesia memiliki wakil lebih banyak di sektor ganda putri dengan meloloskan tiga pasangan. Sayang, dua diantaranya yakni Yulfira Barkah/Jauza Fadhila vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu harus saling menyingkirkan di perempat final.Wakil terakhir yang dimiliki Indonesia adalah sektor ganda campuran lewat Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Mereka akan menghadapi pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai.Menurut jadwal, babak perempat final Malaysia Masters 2019 akan dimulai pukul 15.00 WIB. Wakil Indonesia pertama yang akan tampil yakni Anthony Sinisuka Ginting dan ditutup penampilan Ni Ketut Istarani/Rizki Amelia Pradipta.Anthony Sinisuka Ginting vs Chen Long (Tiongkok)Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang)- Yulfira Barkah/Jauza Fadhila vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu- Ni Ketut Istarani/Rizki Amelia Pradipta vs Misaki Matsumoto/Ayaka Takahashi (Jepang)Praveen Jordan/Melati Daeva vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)(REN)