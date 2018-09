Jadwal Wakil Indonesia di China Open Hari Ini

Jakarta: Turnamen bulu tangkis China Open 2018 telah memasuki babak perempat final yang akan bertanding hari ini, Jumat 21 September. Indonesia setidaknya masih memiliki enam wakil di babak tersebut.



Wakil pertama Indonesia berasal dari tunggal putra, di mana harapan tim Merah-Putih tinggal bertumpu kepada Anthony Sinisuka Ginting. Ia kali ini akan menghadapi lawan tangguh unggulan pertama asal Tiongkok, Chen Long.

Sedangkan dari ganda putra, Indonesia telah memastikan tiket semifinal setelah harus menjalani perang saudara. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang menjadi unggulan akan melawan rekan sesama pelatnas PBSI, Ricky Karanda Suwardi/Angga Pratama.Dari nomor ganda putri, Indonesia masih memiliki wakil yakni Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Mereka akan melawan wakil Jepang Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto.Sementara dari ganda campuran, Indonesia hanya tinggal memiliki satu wakil yakni Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto. Mereka akan mendapat adangan dari pasangan Hong Kong, Tan Chun Man/Tse Ying Suet.Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong)Anthony Sinisuka Ginting vs Chen Long (Tiongkok)Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (Jepang)Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Ricky Karanda Suwardi/Angga PratamaGregoria Mariska Tunjung vs Nozomi Okuhara (Jepang)