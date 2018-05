Susy Susanti Kalem Menanggapi Hasil Undian Perempat Final

Bangkok: Pengundian tim perempat final Piala Thomas dan Uber 2018 sudah dilakukan pada Rabu 23 Mei malam WIB. Lawan untuk tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia akhirnya bisa diketahui.



Untuk tim Piala Uber Indonesia akan berhadapan dengan Thailand yang berstatus sebagai unggulan keempat dan juara Grup B. Selain itu, Thailand juga memiliki susunan pemain yang lebih baik.



Beralih ke hasil undian Piala Thomas, ada Malaysia yang bakal menjadi lawan tim bulu tangkis putra Indonesia. Pertemuan keduanya diprediksi sengit karena sama-sama diperkuat pemain terbaik dunia.Susy Susanti selaku manajer tim Piala Thomas dan Uber Indonesia tidak merasa khawatir atau keberatan dengan hasil undian tersebut. Justru sebaliknya, ia malah optimistis para pemainnya bisa memberikan perlawanan dengan baik."Semua lawan (di perempat final) berat. Tapi, kami optimistis bisa mengatasinya," ujar Susy yang juga Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI."Kita harus siap bertemu lawan mana pun. Mungkin saja justru lawan yang takut pada kita," tambahnya.Karena berstatus tuan rumah, tim putri Thailand pasti mendapat dukungan penuh dari penonton yang memadati venue pertandingan. Menanggapi itu, Susy menuturkan bahwa hal tersebut bisa saja malah menguntungkan timnya."Dukungan itu bisa menjadi beban mental bagi para pemain mereka," tutup legenda tunggal putri Indonesia tersebut.Perempat final Piala Uber untuk tim Indonesia akan terselenggara pada Kamis 23 Mei pukul 14.00 WIB. Sementara itu, tim Piala Thomas Indonesia akan bertanding pada pukul 19.00 WIB. (ANT)Berikut hasil lengkap undian perempat final Piala Thomas dan Uber 2018:Piala UberJepang vs TaiwanKanada vs Korea SelatanIndonesia vs ThailandDenmark vs TiongkokPiala ThomasTiongkok vs TaiwanIndonesia vs MalaysiaPrancis vs JepangKorea Selatan vs Denmark(KAU)