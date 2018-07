Dua Ganda Campuran Indonesia Bentrok dengan Wakil Prancis

Nanjing: Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2018 akan segera dimulai besok, Senin 30 Juli. Sejumlah wakil Indonesia yang tampil pada hari pertama turut melakukan persiapan dengan menjalani sesi latihan pagi di Nanjing Youth Olympic Games Sport Park Arena pada Minggu 29 Juli waktu setempat.



Terdapat lima wakil Indonesia yang akan bertanding pada hari pertama. Mereka adalah Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf Santoso (ganda putra), Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), Fitriani (tunggal putri), Yantoni Edy Saputra/Marsheilla Gischa Islami (ganda campuran) dan Ronald Alexander/Annisa Saufika (ganda campuran).

Dua wakil ganda campuran akan sama-sama berhadapan dengan pasangan asal Perancis. Yantoni/Gischa ditunggu Thom Gicquel/Delphine Delrue, sedangkan Ronald/Annisa akan bentrok dengan Bastian Kersaudy/Lea Palermo. Masing-masing dari mereka belum pernah bertemu pada turnamen sebelumnya.Meski belum terlalu mengetahui kekuatan lawannya, Yantoni/Gischa mengaku sudah punya strategi khusus untuk menaklukkan wakil Eropa tersebut. Beberapa di antaranya dengan meningkatkan tempo permainan dan memperbanyak pukulan-pukulan netting."Kami akan ketemu pemain Eropa yang tipe mainnya beda dengan Asia. Kalau pemain Eropa biasanya lebih suka bermain dengan bola-bola ke belakang dan jarang ngadu di depan," ujar Gischa seperti tertuang dalam rilis Humas PBSI."Setelah itu kami akan berusaha agar tidak terpancing dengan permainan lawan dan mencoba mengambil keuntungan lewat mempercepat tempo serangan dan bermain di depan net," tambahnya.Jika lolos, Yantoni/Gischa akan berjumpa dengan unggulan ketiga dari Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet. Laga babak pertama akan dimainkan mulai pukul 10.00 waktu setempat.Berikut daftar lengkap wakil Indonesia pada hari pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2018, Senin (30/7):- Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf Santoso (INA) vs Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh (THA)- Gregoria Mariska Tunjung (INA) vs Kirsty Gilmour (SCO)- Fitriani (INA) vs Linda Zetchiri (BUL)- Yantoni Edy Saputra/Marsheilla Gischa Islami (INA) vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (FRA)- Ronald Alexander/Annisa Saufika (INA) vs Bastian Kersaudy/Lea Palermo (FRA)(KAU)