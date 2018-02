Jadwal Tiga Wakil Indonesia di Final India Open 2018 Hari Ini

New Delhi: Prestasi hebat diraih pebu tangkis Indonesia saat menjejak partai final di ajang India Open. Tercatat, Indonesia mengirimkan tiga wakil di final yang berlangsung hari ini, Minggu 4 Februari.



Wakil Indonesia pertama yang akan bertanding di semifinal adalah pasangan ganda putri, Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Mereka akan menghadapi unggulan kedua asal Thailand, Jongkophan Kittharakul/Rawinda Prajongjai.

Ini adalah final kedua beruntun bagi Greysia/Apriyani setelah lolos ke final Indonesia Masters pekan lalu. Bisa sampai ke final, mereka menalukkan unggulan pertama asal Denmark, Christinna Perdersen/Camilla Ryter Juhl.Sementara itu, Praveen Jordan/Melati Daava Oktavianti juga berhasil melaju ke final. Ini adalah final pertama mereka setelah dipasangkan awal tahun ini. Mereka akan menghadapi unggulan kelima asal Denmark, Mathias Christiansen/Christinna Pedersen. Sebelumnya di semifinal, Praveen/Melati mengalahkan wakil Tiongkok, He Jiting/Du Yue.Satu lagi wakil Indonesia yang lolos ke final adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Mereka akan menghadapi Kim Satrup/Anders Skaarup Rasmussen dari Denmark. Sebelumnya, di semifinal mereka mengalahkan senior mereka sendiri di Pelatnas, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.1.vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai2. Mathias Christiansen/Christinna Pedersen vs3. Chou Tien Chen vs Shi Yuqi4.vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen5. Pusarla V. Sindhu vs Beiwen Zhang(KRS)