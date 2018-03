Daftar Lengkap Peraih Juara All England 2018

Birmingham: Usai sudah turnamen All England 2018 yang digelar sejak 14 Maret lalu. Lima sektor yang diperlombakan pun telah rampung melakoni partai final pada Minggu 18 Maret hingga Senin 19 Maret dini hari.



Indonesia memastikan membawa pulang satu gelar dari turnamen bulu tangkis yang diklaim paling tertua di dunia ini. Satu-satunya gelar yang diraih Indonesia dipersembahkan oleh sektor ganda putra.

Pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo membuktikan diri sebagai pasangan ganda putra terbaik dunia saat ini. Pasalnya, kemenangan Marcus/Kevin kali ini membuat mereka mampu mempertahankan gelar All England yang draihnya pada 2017 lalu.Kali ini, pasangan berjuluk Minions tersebut meraih gelar All England usai mengalahkan wakil Denmark, Mathias Boe/Carsten Mogensen. Marcus/Kevin mampu mengandaskan perlawanan Boe/Mogensen dengan pertarungan dua game langsung 21-18 dan 21-17.Di nomor lain, gelar juara All England 2018 dari sektor tungga putra diraih wakil Tiongkok, Shi Yuki. Ia meraih kemenangan usai mengalahkan kompatriotnya, Lin Dan, dengan permainan ketat tiga game 21-19, 16-21, 21-9.Sedangkan gelar dari sektor tunggal putri dimenangkan oleh wakil Taiwan, Tai Tzu Ying. Ia mampu mengatasi pebulu tangkis unggulan asal Jepang Akane Yamaguchi dua game langsung 22-20 dan 21-13.Distribusi gelar All England tahun ini pun tampaknya cukup merata. Setelah Indonesia, Tiongkok, dan Taiwan. Dua negara lainnya, yakni Denmark dan Jepang berhasil meraih masing-masing satu gelar.Denmark meraih satu gelar All England dari sektor ganda putri lewat pasngan Kamilla Juhl/Christina Pedersen. Sedangkan Jepang meraih satu-satunya gelar dari ganda campuran lewat pasangan Yuto Watanabe/Arisa Higashino.Tunggal Putra -vs Lin Dan (21-19, 16-21, 21-9)Tunggal Putri -vs Akane Yamaguchi (22-20, 21-13)Ganda Putra -vs Mathia Boe/C. Mogensen (21-18, 21-17)Ganda Putri -vs Yuki Fukushima/S. Hirota (21-19, 21-18)Ganda Campuran -vs Zheng Siwei/H. Yaqiong (15-21, 22-20, 21-16)(REN)