Susy: Gelar Tim Putra Modal untuk Piala Thomas

Jakarta: Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Susy Susanti menilai gelar tim putra dalam Kejuaraan Beregu Asia 2018 menjadi modal menghadapi final Piala Thomas 2018 mendatang.



"Kami cukup senang tim putra bisa mempertahankan gelar juara Asia pada 2018, dan ini akan menjadi modal positif bagi tim menuju final piala Thomas dan Uber di Thailand mendatang," kata Susy

Indonesia yang memastikan meraih gelar jawara Asia setelah menundukkan Tiongkok 3-1. Disebut Susy, Indonesia memiliki peluang yang besar berbuat banyak di Piala Thomas karena memiliki kekuatan di dua nomor ganda dan satu nomor tunggal, mengingat dalam Kejuaraan Asia yang digelar di Malaysia, Indonesia juga memastikan kemenangan dengan cara demikian."Kita punya peluang yang cukup besar di (nomor) ganda dan curi satu poin di (nomor) tunggal, tetapi kami tetap harus bekerja keras lagi untuk bisa memberikan yang terbaik di Thomas," ucap Susi.Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Tiongkok dia ajang BATC 2018 lewat Jonatan Christie, Mohammad Ahsan/Angga Pratama, dan Hendra Setiawan/Rian Agung Saputro di ganda putra, dan hanya kehilangan poin akibat kekalahan Anthony Sinisuka Ginting yang bermain tiga game.Sementara itu, pelatih tunggal putra, Hendri Saputra, menilai penampilan anak didiknya, terutama Jonatan Christie perkembangan yang sangat baik dan mampu menjadi motivasi pemain lainnya di tunggal putra."Tapi pembinaan harus terus berjalan dan apa yang diraih Jonatan di pertandingan ini, saya harap memberi motivasi pemain tunggal putra lainnya ke depannya. Namun dia juga dan yang lainnya harus terus berusaha meningkatkan standar yang lebih baik dan konsisten," tutur Hendri. (ANT)1. Jonatan Christie vs Shi Yuqi 16-21, 21-17, 21-182. Mohammad Ahsan/Angga Pratama vs He Jiting/Tan Qiang 21-19, 21-183. Anthony Sinisuka Ginting vs Qiao Bin 12-21, 21-11, 14-214. Rian Agung Saputro-Hendra Setiawan - Han Chengkai-Zhou Haodong 21-14, 21-19(KRS)