Jadwal Wakil Indonesia di Final Fuzhou China Open

Jakarta: Turnamen bulu tangkis Fuzhou China Open 2018 telah sampai di babak final, Minggu 11 November. Indonesia mampu menempatkan wakil di turnamen yang digelar di Haixiang Sport Center, Tiongkok.



Pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menjadi satu-satunya wakil Indonesia di turnamen tersebut. Minios--julukan ganda putra itu--lolos setelah mengalahkan Liu Cheng/Zhang Nan di semifinal 17-21, 21-18, dan 21-14.

Namun, upaya mereka menambah koleksi gelar juara mendapat hadangan dari wakil tuan rumah lainnya. Marcus/Kevin harus menyingkirkan terlebih dahulu pasangan He Jiting/Tan Qiang di final.Pasangan Tiongkok itu menapaki final usai mengalahkan wakil Indonesia lainnya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Pasangan senior Indonesia itu dikalahkan dengan skor 14-21 dan 15-21 oleh Jiting/Qiang.Namun Minions memiliki modal bagus jelang menghadapi Jiting/Qiang di final. Mereka masih unggul rekor pertemuan melawan Jiting/Qiang dengan agregat 2-1.Kemenangan terakhir Minions atas Jiting/Qiang terjadi pada Oktober lalu di turnamen Denmark Open 2018. Saat itu Minions berhasil mengalahkan Jiting/Qiang dua game langsung 21-19 dan 22-20.XD- Zheng Siwei/Huang Yaqiong vs Wang Yilyu/Huang DongpingMS- Kento Momota vs Chou Tien ChenWD - Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara vs Lee So Hee/Shin Seung ChanWS - Nozomi Okuhara vs Chen YufeiMD - Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs He Jiting/Tan Qiang(REN)