Hasil Lengkap Tiongkok Masters 2018

Jakarta: Turnamen Tiongkok Masters 2018 telah rampung digelar mulai 10-15 April. Dari lima sektor yang dipertandingkan, Indonesia belum mampu membawa satu pun gelar turnamen BWF Tour Super 100 tersebut.



Dari enam wakil yang lolos ke babak kedua, tercatat hanya Ronald Alexander/Annisa Saufika yang mampu mencapai partai puncak. Sayang, pasangan ganda campuran itu kalah oleh wakil tuan rumah, Guo Xinwa/Liu Xuanxuan.

Ronaldo/Annisa sebenarnya bukan tanpa perlawanan bermain di partai final. Mereka mampu membuat pasangan Tiongkok kerepotan, terutama pada game kedua dan game penentu.Takluk 17-21 di game pertama, Ronaldo/Annisa tancap gas di game kedua. Mereka bahkan hanya memberikan tujuh angka saja bagi pasangan Tiongkok yang dikalahkan 21-7.Sayang, perjuangan mereka harus pupus di game penentu. Kejar-mengejar angka tak terelakkan oleh kedua pasangan, sebelum wakil Tiongkok memastikan kemenangan 21-19.Pada sektor lainnya, tuan rumah pun masih mendominasi daftar juara. Selain ganda campuran, Tiongkok berhasil mengamankan kemenangan dari sektor tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri.Lin Yu Hsien (Taiwan) vs Lu Guangzu (Tiongkok) 12-21, 21-12, 21-14Li Xuerui (Tiongkok) vs Ga Eun Kim (Korsel) 16-21, 21-16, 21-18Han Chengkai/Zhou Haodong (Tiongkok) vs Di Zijian/Wang Chang (Tiongkok) 19-21,21-17, 21-16Du Yue/Li Yinhui (Tiongkok) vs Huang Dongping/Li Wenmei (Tiongkok) 21-16, 21-17Guo Xinwa/Liu Xuanxuan (Tiongkok) vs Ronald Alexander/Annisa Saufika 21-17, 7-21, 21-19(REN)