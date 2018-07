Duo Mercedes Gagal Finis, Verstappen dan Vettel Berjaya

Spielberg: Max Verstappen tampil mengejutkan dalam ajang F1GP 2018 seri kesembilan yang berlangsung di Austria. Ia berhasil memanfaatkan kesalahan dua pembalap Mercedes yang mobilnya mengalami kerusakan hingga akhirnya finis terdepan.



Berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Minggu 1 Juli, Verstappen tidak terlalu diuntungkan dengan posisi startnya yang berada di urutan lima. Namun ketika lampu hijau menyala, dia mampu merangsek ke posisi tiga dengan menyalip Kimi Raikkonen.

Sementara itu, Valtteri Bottas tidak mampu memanfaatkan modal pole position karena langsung disalip Lewis Hamilton saat start. Tren negatif itu ditambah lagi dengan adanya kerusakan sistem hydrolic sehingga Bottas gagal melanjutkan balapan sejak putaran ke-14.Virtual Safety Car (VSC) langsung aktif ketika Bottas menepi. Situasi itu dimanfaatkan para pembalap Red Bull dan Ferrari yang berada di belakang Hamilton untuk menuju pit dan mengganti ban dengan jenis soft. Nahasnya, VSC berakhir sebelum Hamilton menuju pit.Mercedes baru mengimbau Hamilton masuk ke pit dan mengganti ban dengan jenis soft pada lap ke-23. Situasi ini membuat Verstappen menyodok posisi pertama sambil terus dibayangi Raikkonen dan Vettel.Setelah susah payah melaju hingga lap ke-63, Hamilton pun dianjurkan tim Mercedes tidak perlu melanjutkan balapan karena terdapat kendala di sektor tekanan bahan bakar Dengan begitu, Verstappen makin leluasa menyelesaikan lomba sebanyak 71 putaran sambil berada di posisi terdepan.Raikkonen dan Vettel yang setia membuntuti Verstappen mampu finis di urutan kedua dan ketiga. Khusus Raikkonen berselisih 1,5 detik dengan Verstappen, sedangkan Vettel berjarak 3,1 detik. Pencapaian ini sudah cukup baik karena artinya Hamilton telah disalip Vettel dari posisi puncak klasemen sementara dengan selisih 1 poin.Pencapaian Verstappen sebagai pembalap tercepat merupakan kemenangan pertama bagi tim Red Bull yang berstatus sebagai tuan rumah di GP Austria. Selain itu, Verstappen juga berhasil menambah koleksi podium utamanya menjadi empat kali di sepanjang karier balapan F1.Carlos Sainz Jr merupakan pembalap lainnya yang gagal finis karena ban belakangnya bermasalah. Tren negatif itu diikuti Nico Hulkenberg yang mesin mobilnya rusak ketika menempati posisi kesembilan saat balapan.1. Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing 71 laps2. Kimi Raikkonen FIN Scuderia Ferrari +1.504s3. Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari +3.181s4. Romain Grosjean FRA Haas F1 Team +1 lap5. Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team +1 lap6. Esteban Ocon FRA Sahara Force India F1 Team +1 lap7. Sergio Perez MEX Sahara Force India F1 Team +1 lap8. Fernando Alonso ESP McLaren F1 Team +1 lap9. Charles Leclerc MON Alfa Romeo Sauber F1 Team +1 lap10. Marcus Ericsson SWE Alfa Romeo Sauber F1 Team +1 lap11. Pierre Gasly FRA Red Bull Toro Rosso Honda +1 lap12. Carlos Sainz Jr. ESP Renault Sport Formula One Team +1 lap13. Lance Stroll CAN Williams Martini Racing +2 laps14. Sergey Sirotkin RUS Williams Martini Racing +2 laps15. Stoffel Vandoorne BEL McLaren F1 Team +3 lapsTidak FinisLewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas MotorsportBrendon Hartley NZL Red Bull Toro Rosso HondaDaniel Ricciardo AUS Aston Martin Red Bull RacingValtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas MotorsportNico Hulkenberg GER Renault Sport Formula One Team(KAU)