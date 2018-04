Verstappen Merasa Kecelakaan dengan Ricciardo Hal Biasa

Baku: Insiden tabrakan duo Red Bull mewarnai jalannya Formula 1 GP Azerbaijan yang berlangsung di Sirkuit Baku pada Minggu 29 April. Namun, Max Verstappen tidak membawa lebih jauh insiden dengan Daniel Ricciardo tersebut.



Pertarungan sengit terjadi di berbagai sektor pada balapan di sirkuit yang terbilang sempit tersebut. Tidak terkecuali, Verstappen dan Ricciardo yang saling menyalip beberapa kali.

The @redbullracing boys dissect their collision in Baku...#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/zTa6WbHfju