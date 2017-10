Hanya Diikuti Lima Pembalap, Hamilton Kuasai Latihan Bebas Kedua

Metrotvnews.com, Suzuka: Sesuai prediksi, lintasan di sirkuit Suzuka diguyur hujan. Meski sempat diundur, cuaca tak kunjung membaik.



Alhasil cuma 14 pembalap yang berani mengaspal, itu pun tak bisa menuai catatan waktu. Sehingga hanya lima pembalap di antaranya mampu menyelesaikan sesi latihan bebas kedua F1 GP Jepang, Jumat 6 Oktober ini.

Cars will be on track shortly



While you wait ?? #JapaneseGP ???????? #F1 #FP2 pic.twitter.com/Lyrkval7X1