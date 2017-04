Bekas Rekan Setim Rio Haryanto Siap Kembali Beraksi di GP Bahrain

Metrotvnews.com, Hinwil: Pascal Wehrlein sudah bisa kembali beraksi pada GP F1 Bahrain, akhir pekan ini. Kepastian kembali tampilnya dikonfirmasi langsung pihak Sauber.



Dalam twitter resminya, kubu Sauber mengabarkan bahwa Pascal sudah pulih dari cedera yang dialaminya saat tampil di ajang Race of Champions.



Good news: We are pleased to inform that Pascal Wehrlein will be back in the car as of the #BahrainGP! #F1 @PWehrlein pic.twitter.com/rnWbfYsK9k