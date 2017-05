Kesedihan Fan Cilik Raikkonen yang Berujung Manis

Metrotvnews.com, Catalunya: Seorang fan cilik Kimi Raikkonen bersedih setelah idolanya gagal finis pada Grand Prix Formula 1 Spanyol, Minggu 14 Mei kemarin. Namun, siapa sangka bocah yang menangis usai pembalap Ferrari itu keluar di awal balapan justru berujung manis.



Tangisan sang anak yang diketahui bernama Thomas tersebut justru membuatnya bertemu sang idola. Ya, Thomas mencuri perhatian GP F1 Spanyol setelah kesedihan yang diperlihatkannya tertangkap kamera.

WATCH: Ferrari may not have won the #SpanishGP, but they won the heart of this young fan. #F1 #Scuderiaferrari #KimiRaikkonen pic.twitter.com/nsTm8lQbjT