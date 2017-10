Klasemen Pembalap usai F1 GP Malaysia

Metrotvnews.com, Sepang: Max Verstappen merayakan ulang tahunnya dengan juara di F1 GP Malaysia. Sebastian Vettel menjadi pembalap terbaik karena merangsek 15 posisi. Sementara Lewis Hamilton tetap berada di posisi puncak klasemen sementara.



Itulah momen-momen menarik yang terjadi pada gelaran pamungkas F1 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Pasalnya, mulai tahun depan sirkuit sepanjang 5,5 km tersebut tak lagi menggelar ajang balap jet darat.

DRIVER STANDINGS ????@LewisHamilton 34 points clear with five races to go



You sense Vettel would have taken that at lights out?#MalaysiaGP pic.twitter.com/nr7WVV2pvb