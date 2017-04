Klasemen Pembalap F1 usai GP Bahrain

Metrotvnews.com, Sakhir: Tiga balapan sudah dijalani para pembalap Formula 1 dalam mengarungi kompetisi musim 2017. Terkini Sebastian Vettel menjuarai seri yang berlangsung di Sirkuit Sakhir GP Bahrain, Minggu 16 April.



Vettel mampu mengalahkan Lewis Hamilton yang harus puas finis sebagai runner up. Padahal ia memulai lomba dari posisi ketiga. Namun pembalap asal Jerman itu mampu mencatatkan waktu tercepat 1 jam 33 menit 53.374 detik, atau lebih cepat 6.660 detik dari Hamilton.

DRIVER STANDINGS: Vettel opens up a 7-point gap at the top after his 2nd win in 3 races#BahrainGP ???????? pic.twitter.com/9GhfB77hsF