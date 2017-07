Penjelasan Verstappen terkait Insiden dengan Ricciardo

Metrotvnews.com, Budapest: Max Verstappen mengakui kesalahan telah menabrak rekan setimnya di Red Bull, Daniel Ricciardo. Tabrakan itu yang membuat Ricciardo harus menyelesaikan lomba lebih awal.



Pembalap muda asal Belanda itu menabrak mobil Ricciardo di tikungan kedua, di mana dampaknya membuat kebocoran oli. Ricciardo pun harus mengubur mimpinya meraih poin di Sirkuit Hungaroring.

LAP 7/70: VER given a 10 second penalty for RIC collision ?#HungarianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Mua8EIMwkq