Valtteri Bottas Rebut Pole Position GP Austria

Spielberg: Valtteri Bottas berhasil menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi F1GP Austria, Sabtu 30 Juni. Pencapaian itu sangat spesial karena merupakan pole position pertamanya di sepanjang musim ini.



Bottas belum pernah start di urutan terdepan dalam delapan seri yang sudah dilakoni. Meski begitu, ia sempat naik podium sebanyak empat kali dan sedang bertengger di urutan empat klasemen sementara dengan koleksi 92 poin.

Bottas hanya start di urutan kedua dalam empat balapan terakhirnya. Pole position terakhirnya pun didapat lewat GP Abu Dhabi pada akhir tahun lalu. Meski begitu, Bottas bisa menyelesaikan musim lalu dengan berada di urutan ketiga.Tren positif Bottas di kualifikasi GP Austria sudah terlihat lewat pencapaiannya pada sesi latihan bebas pertama dan kedua. Saat itu, Bottas mampu berselisih tipis dengan Lewis Hamilton yang berstatus sebagai rekan setimnya di Mercedes dan juara bertahan.Kali ini, Hamilton yang harus terima berada di belakang Bottas dengan selisih waktu 0.019 detik. Di belakang Hamilton, baru ditempati pembalap Ferrari, Sebastian Vettel,Persaingan dua pembalap Red Bull, Max Verstappen dan Daniel Ricciaro juga makin seru di sesi kualifikasi. Lantaran sulit bekerjasama, Verstappen bakal start di urutan tujuh, sedangkan Ricciardo di posisi kelima.Brendon Hartley dan Marcus Ericsson harus terima start di urutan paling buncit karena diganggu mobil Charles Leclerc yang terpeleset ketika menaklukkan tikungan 4. Kendati demikian, catatan waktu keduanya hanya berselisih kurang dari tiga detik dengan Bottas.Berikut hasil lengkap Kualifikasi GP Austria:1. Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport 1 menit 03.130 detik2. Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 1m 03.149d3. Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari 1m 03.464d4. Kimi Raikkonen FIN Scuderia Ferrari 1m 03.660d5. Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing 1m 03.840d6. Romain Grosjean FRA Haas F1 Team 1m 03.892d7. Daniel Ricciardo AUS Aston Martin Red Bull Racing 1m 03.996d8. Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 1m 04.051d9. Carlos Sainz Jr. ESP Renault Sport Formula One Team 1m 04.725d10. Nico Hulkenberg GER Renault Sport Formula One Team 1m 04.019dQ211. Esteban Ocon FRA Sahara Force India F1 Team 1m 04.845d12. Pierre Gasly FRA Red Bull Toro Rosso Honda 1m 04.874d13. Charles Leclerc MON Alfa Romeo Sauber F1 Team 1m 04.979d*14. Fernando Alonso ESP McLaren F1 Team 1m 05.058d15. Lance Stroll CAN Williams Martini Racing 1m 05.286dQ116. Stoffel Vandoorne BEL McLaren F1 Team 1m 05.264d17. Sergio Perez MEX Sahara Force India F1 Team 1m 05.271d18. Sergey Sirotkin RUS Williams Martini Racing 1m 05.279d19. Brendon Hartley NZL Red Bull Toro Rosso Honda 1m 05.366d20. Marcus Ericsson SWE Alfa Romeo Sauber F1 Team 1m 05.479d(KAU)