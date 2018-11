Penyebab Verstappen Nyaris Adu Jotos dengan Ocon di GP Brasil

Amsterdam: Max Verstappen nyaris adu jotos dengan Esteban Ocon di GP Brasil akhir pekan lalu. Verstappen mengaku, sebetulnya dia tidak ada niat melakukan tindakan itu.



Ya, balapan F1GP Brasil 2018 harus diwarnai insiden tidak sedap. Itu berawal dari senggolan antara Verstappen, yang saat itu tengah memimpin balapan, dengan pembalap Force India, Esteban Ocon.

There was contact on the track, and a bit off it too ???? #BrazilGP ???????? #F1 pic.twitter.com/OajZ1UM4lL