Duo Ferrari Beda Nasib pada Sesi Latihan Bebas Pertama

Metrotvnews.com, Sakhir: Duo Ferrari mengalami nasib berbeda pada sesi latihan bebas pertama F1 GP Bahrain, Jumat 14 April. Paling tidak itulah momen penting yang terjadi pada free practice perdana yang berlangsung di Sirkuit Sakhir.



Pada sesi latihan yang mencapai suhu 40 derajat celcius, pembalap Ferrari Sebastian Vettel menjadi yang tercepat. Ia mencatatkan waktu 1 menit 32.697 detik. Unggul lebih baik dibandingkan pembalap Red Bull Daniel Ricciardo yang hanya menorehkan waktu 1 menit 33.097 detik.

Walking through the desert in 37C heat ?????



In full race suit ????



Helmet on ????



Only the Iceman is cool enough to do it ????#BahrainGP ???????? #FP1 pic.twitter.com/TJzd0AHUdB