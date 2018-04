Saling Tabrakan di Baku, Verstappen dan Ricciardo Patut Disalahkan

Baku: Formula 1 GP Azerbaijan yang berlangsung di Sirkuit Baku sarat insiden. Termasuk insiden yang menimpa duo Red Bull Racing, Daniel Ricciardo dengan Max Verstappen.



Duel salip menyalip kedua pembalap ini mencapai puncaknya ketika memasuki lap ke-40. Ketika itu Ricciardo yang berusaha melewati Verstappen, justru 'menyundul' rekan setimnya.

The pivotal moment in Baku ????



Ricciardo and Verstappen collide in dramatic fashion



Recording a second double-DNF for Red Bull in three races#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/OMwH9Ct9BV