Vettel Tercepat, Sainz Kecelakaan pada Sesi Latihan Bebas Pembuka

Metrotvnews.com, Suzuka: Pembalap Ferrari Sebastian Vettel menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pembuka F1 GP Jepang di Sirkuit Suzuka, Jumat 6 Oktober.



Vettel mampu mengalahkan catatan yang diraih pesaingnya, Lewis Hamilton yang sempat memimpin pada awal sesi. Tapi pembalap asal Jerman itu akhirnya meraih catatan waktu 1 menit 29.166 detik untuk menjadi yang tercepat.

It was an early and dramatic exit for Carlos Sainz during FP1 at Suzuka ????#JapaneseGP ???????? pic.twitter.com/YdtTsmFDRQ