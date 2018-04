Hamilton Pimpin Latihan Bebas Pertama GP Tiongkok

Shanghai: Pembalap Mercedes Lewis Hamilton tampil cemerlang pada sesi latihan bebas pertama GP Tiongkok, Jumat 13 April 2018. Dia mengungguli pembalap Ferrari, Kimi Raikkonen.



Hamilton langsung tancap gas sejak dimulainya latihan bebas. Alhasil, pembalap asal Britania Raya itu menorehkan waktu terbaik 1 menit 33,999 detik.

Menyusul di belakang Hamilton ada Raikkonen. Pembalap senior itu hanya terpaut 0,359 detik dari Hamilton. Lalu, di posisi ketiga ada rekan setim Hamilton, Valtteri Bottas.Sementara pembalap Red Bull Daniel Ricciardo dan Max Verstappen berada di urutan keempat dan kelima. Mereka mengungguli Sebastian Vettel yang berada di urutan keenam.Fernando Alonso masih belum mampu menembus 10 besar. Pembalap McLaren itu hanya berada di posisi 12 atau masih tertinggal dari Romain Grosjean dan Nico Hulkenberg.1. Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport 1:33.999s (22 laps)2. Kimi Raikkonen FIN Scuderia Ferrari + 0.359s (14)3. Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport + 0.458s (28)4. Daniel Ricciardo AUS Aston Martin Red Bull Racing + 0.538s (22)5. Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing + 0.669s (22)6. Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari + 0.862s (18)7. Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team + 1.179s (21)8. Carlos Sainz Jr. ESP Renault Sport Formula One Team + 1.617s (23)9. Romain Grosjean FRA Haas F1 Team + 1.719s (21)10. Nico Hulkenberg GER Renault Sport Formula One Team + 1.801s (18)11. Pierre Gasly FRA Red Bull Toro Rosso Honda + 2.038ss (21)12. Fernando Alonso ESP McLaren F1 Team + 2.045s (29)13. Sergio Perez MEX Sahara Force India F1 Team + 2.052s (28)14. Esteban Ocon FRA Sahara Force India F1 Team + 2.352s (32)15. Sergey Sirotkin RUS Williams Martini Racing + 2.692s (31)16. Brendon Hartley NZL Red Bull Toro Rosso Honda + 2.716s (23)17. Charles Leclerc MON Alfa Romeo Sauber F1 Team + 2.724s (23)18. Stoffel Vandoorne BEL McLaren F1 Team + 2.757s (25)19. Marcus Ericsson SWE Alfa Romeo Sauber F1 Team + 2.910s (21)20. Lance Stroll CAN Williams Martini Racing + 3.278s (28)(ASM)