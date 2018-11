Cerita Perselisihan Verstappen dan Ocon di F1 GP Brasil

Sao Paulo: Balapan Formula 1 GP Brasil 2018 harus diwarnai insiden tidak sedap. Itu berawal dari senggolan antara pembalap Red Bull, Max Verstappen, dengan pembalap Force India, Esteban Ocon.



Tepatnya pada lap 44 dari 71, Verstappen tengah berada di posisi paling depan memimpin balapan. Pembalap asal Belanda itu terpantau telah menguasai jalannya balapan.

There was contact on the track, and a bit off it too ???? #BrazilGP ???????? #F1 pic.twitter.com/OajZ1UM4lL