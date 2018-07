Mobil Hamilton Mogok, Vettel Rengkuh Pole Position

Hockenheim: Sebastian Vettel memastikan diri untuk start paling depan di ajang F1GP Jerman 2018. Tren positif itu ia dapat setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Hockenheim, Sabtu 21 Juli.



Vettel menjadi yang tercepat setelah melahap 15 putaran dengan catatan waktu terbaik, 1 menit 11.212 detik. Meski tidak memecahkan rekor, torehan itu sudah cukup untuk mengalahkan para pesaing terberat dari tim Mercedes maupun Red Bull.

Qualifying heartbreak for Hamilton ????



The defending champion tried everything to get his car back to the pits, but he will start the #GermanGP from 14th on the grid pic.twitter.com/9aebWvbn7q