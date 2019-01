Rayakan Ultah ke-50, Schumacher Dihadiahi Museum Digital

Terciptanya aplikasi tak lepas dari upaya Yayasan Keep Fighting yang ingin mengabadikan prestasi Michael Schumacher sebagai pembalap F1 tersukses di dunia.



Cologne: Pembalap legendaris Formula One (F1), Michael Schumacher, mendapat kado spesial pada hari ulang tahunnya yang ke-50, Kamis 3 Januari. Dia dikabarkan bakal memiliki museum digital berbentuk aplikasi.

Manajemen tim dan pihak keluarga Michael Schumacher disebutkan terlibat langsung dalam peluncuran aplikasi. Terciptanya aplikasi tak lepas dari upaya Yayasan Keep Fighting yang ingin mengabadikan prestasi Schumacher sebagai pembalap F1 tersukses di dunia.Aplikasi ini menawarkan nuansa melakukan tur pribadi ke museum Michael Schumacher yang berada di Cologne. Jadi, para penggemar bisa melihat berbagai mobil balap klasik tim Jordan, Benetton, Ferrari hingga Mercedes.Tampilan grafis aplikasi disebutkan sudah memiliki kualitas 3D dan audio yang menarik. Jadi, para penggemar juga bisa mendengarkan suara mesin mobil yang dipakai Schumacher. Selain itu, terdapat video asli ketika Schumacher masih menjadi pembalap cilik."Kami ucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam atas semua yang telah kalian (penggemar) berikan selama ini. Sebagai kado untuk Michael dan Anda semua, Yayasan Keep Fighting telah membuat museum virtual," tulis sebuah pernyataan Yayasan Keep Fighting di media sosial."Aplikasi resmi Michael Schumacher akan dirilis esok hari (hari ini -red). Dengan begitu, kita semua bisa melihat bersama berbagai kesuksesan Michael. Kami harap kalian bisa mendapatkan banyak kesenangan dari aplikasi itu," tambah pernyataan tesebut.Sayangnya, dalam rilis peluncuran aplikasi tidak diinformasikan perkembangan terkini kesehatan Schumacher yang kritis setelah kecelakaan ski. Yayasan Keep Fighting meminta para penggemar untuk menghormati situasi ini.Sebagai tambahan, mereka menyebutkan bahwa Ferrari juga ikut merayakan hari ulang tahun Schumacher dengan membuka pameran di Maranello, Italia. Bertajuk Michael 50, event tersebut akan memamerkan berbagai pencapaian Schumacher ketika menjadi pembalap Ferrari dari 1996 hingga 2006. (jamesallenonf1.com)(ACF)