Balapan Menyakitkan bagi Valtteri Bottas

Baku: Valtteri Bottas sedang patah hati. Pembalap Mercedes itu gagal finis pada Formula 1 GP Azerbaijan yang berlangsung Minggu 29 April.



Pembalap Finlandia itu sebenarnya tampil memukau sampai akhirnya ia gagal melanjutkan lomba pada lap ke-48. Padahal ia sempat memimpin, meski saat start berangkat dari posisi ketiga. Tapi posisinya melorot dan harus rela disalip oleh para pembalap lainnya.

Race win = GONE ????



A puncture denied Valtteri Bottas his first win of the season#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/uc6VOuAupL